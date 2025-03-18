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Макгрегор – Премьер-министру Мартину: «Дублин прошел путь от одного из самых безопасных городов мира в один из самых опасных»

Конор Макгрегор ответил на критику Премьер-министра Ирландии Михола Мартина.

«Дублин прошел путь от одного из самых безопасных городов мира в один из самых опасных», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Премьер-министр Ирландии Мартин – о заявлении Конора в Белом доме: «Слова Макгрегора ошибочны и не отражают ни дух праздника, ни взгляды ирландцев»

Конор выступил в Белом доме: «Нелегальная миграция в Ирландии вышла из-под контроля. Некоторые города захвачены, а ирландцы стали меньшинством. Нам нужна помощь США»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Real News Éire
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