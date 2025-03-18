Макгрегор – Премьер-министру Мартину: «Дублин прошел путь от одного из самых безопасных городов мира в один из самых опасных»
Конор Макгрегор ответил на критику Премьер-министра Ирландии Михола Мартина.
«Дублин прошел путь от одного из самых безопасных городов мира в один из самых опасных», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Премьер-министр Ирландии Мартин – о заявлении Конора в Белом доме: «Слова Макгрегора ошибочны и не отражают ни дух праздника, ни взгляды ирландцев»
Конор выступил в Белом доме: «Нелегальная миграция в Ирландии вышла из-под контроля. Некоторые города захвачены, а ирландцы стали меньшинством. Нам нужна помощь США»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Real News Éire
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости