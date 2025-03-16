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Чендлер – о Коноре: «В глубине души я верю, что он вернется. Но не поставил бы на это»

Майкл Чендлер не готов сделать ставку на возвращение Конора Макгрегора в UFC.

«Да, в глубине души я верю, что Конор вернется в UFC. Поставил бы я на это? Нет. Даю лишь маленький шанс», – заявил боец UFC Майкл Чендлер.

Чендлер обратился к Конору: «Ринг, клетка, мат – тебе нужно просто выйти»

Конор ответил Чендлеру: «Расслабься, увидимся на вершине!»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
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