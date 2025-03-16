Чендлер – о Коноре: «В глубине души я верю, что он вернется. Но не поставил бы на это»
Майкл Чендлер не готов сделать ставку на возвращение Конора Макгрегора в UFC.
«Да, в глубине души я верю, что Конор вернется в UFC. Поставил бы я на это? Нет. Даю лишь маленький шанс», – заявил боец UFC Майкл Чендлер.
Чендлер обратился к Конору: «Ринг, клетка, мат – тебе нужно просто выйти»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости