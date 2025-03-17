Конор выступил в Белом доме: «Нелегальная миграция в Ирландии вышла из-под контроля. Некоторые города захвачены, а ирландцы стали меньшинством. Нам нужна помощь США»
Конор Макгрегор выступил в Белом доме с критикой миграционной политики Ирландии.
«Мы хотим, чтобы о нас позаботился старший брат – США. Нелегальная миграция вышла из-под контроля. Некоторые наши города полностью захвачены, в то время как ирландцы стали меньшинством. Настало время, чтобы Америка узнала о том, что происходит в Ирландии.
Правительство уничтожило страну с помощью иммиграции, а также его обеления через ручные СМИ. Наши деньги уходят за пределы страны. На вещи, которые не имеют ничего общего с ирландским народом. Нелегалы опустошают страну. Нам нужна помощь США», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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