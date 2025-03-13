Дональд Трамп: «Мне нравится Макгрегор. У него лучшие татуировки, которые я видел»
Президент США Дональд Трамп высказался о Коноре Макгрегоре.
«Мне нравится ваш боец. У него лучшие татуировки, которые я видел. В Ирландии всегда было много хороших бойцов, они крепкие ребята», – сказал Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
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