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Конор Макгрегор: «Скоро прилечу в Вашингтон на самую важную встречу для будущего Ирландии»

Конор Макгрегор вылетел на важную встречу в Вашингтон.

«Скоро прилечу в Вашингтон на самую важную встречу для будущего моей страны. Я более чем готов. Мир услышит вызов ирландцев», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Дональд Трамп: «Мне нравится Макгрегор. У него лучшие татуировки, которые я видел»

Чендлер – о Коноре: «В глубине души я верю, что он вернется. Но не поставил бы на это»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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