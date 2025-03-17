Конор Макгрегор: «Скоро прилечу в Вашингтон на самую важную встречу для будущего Ирландии»

Конор Макгрегор вылетел на важную встречу в Вашингтон.

«Скоро прилечу в Вашингтон на самую важную встречу для будущего моей страны. Я более чем готов. Мир услышит вызов ирландцев», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор .

Дональд Трамп: «Мне нравится Макгрегор. У него лучшие татуировки, которые я видел»

Чендлер – о Коноре: «В глубине души я верю, что он вернется. Но не поставил бы на это»