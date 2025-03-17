Депутат Свищев обвинил Томаса Баха в гендерном скандале на Олимпиаде.

«Гендерный скандал на Олимпиаде стал результатом ненормальной позиции самого господина Баха. Он легализовал в спорте всевозможных извращенцев. Не надо перекладывать ответственность на Россию. Томас Бах и Международный олимпийский комитет сами допустили этих людей в женские соревнования по боксу, мы тут ни при чем.

Весь цивилизованный мир не поддерживает такие вещи. Дональд Трамп уже четко заявил, что выступает против такой политики. Непонятно, зачем Бах сейчас поднимает этот вопрос. Это очевидный косяк президента МОК и его команды», – заявил депутат Дмитрий Свищев .

Ранее Бах обвинил Россию в распространении фейковых новостей перед Олимпиадой-2024.

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