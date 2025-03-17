Томас Бах: «Бокс предложено утвердить в программе Олимпиады-2028. Принять участие смогут национальные федерации, признанные World Boxing»

Бах предложил утвердить бокс в программе Олимпиады-2028 под эгидой World Boxing.

«Бокс предложено утвердить в программе Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Принять участие в них смогут национальные федерации, признанные World Boxing. Я уверен в том, что сессия поддержит это предложение», – заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах .

В феврале МОК временно признал World Boxing организацией, управляющей боксом на мировом уровне. Она должна стать заменой Международной ассоциации бокса (IBA), которая была исключена из олимпийского движения в июне 2023-го.

Томас Бах: «Новый мировой порядок находится в процессе становления. Вы можете увидеть попытки крупных игроков перетащить олимпийское движение на свою сторону»

Бах о восстановлении Олимпийского комитета России: «Результатов пока нет. Мяч на стороне ОКР, условия простые – они должны следовать правилам»