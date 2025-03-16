Рой Джонс – о скандале с Хелиф: «Это вина МОК и Баха»
Рой Джонс-младший обвинил главу МОК Томаса Баха в скандале с Иман Хелиф на Олимпиаде.
«Это вина Международного олимпийского комитета и Томаса Баха. Ситуация все еще не расследована, у нас нет объяснений. Бах не только поставил бокс на Олимпиаде под угрозу, при нем возник этот скандал, который наносит вред», – считает бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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