Рой Джонс – о скандале с Хелиф: «Это вина МОК и Баха»

Рой Джонс-младший обвинил главу МОК Томаса Баха в скандале с Иман Хелиф на Олимпиаде.

«Это вина Международного олимпийского комитета и Томаса Баха. Ситуация все еще не расследована, у нас нет объяснений. Бах не только поставил бокс на Олимпиаде под угрозу, при нем возник этот скандал, который наносит вред», – считает бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший .

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