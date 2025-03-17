Томас Бах: «За время моего президентства не было экзистенциальной проблемы существования Олимпийских игр. Я чувствую себя спокойным»
Томас Бах заявил, что покидает пост главы МОК, будучи расслабленным и спокойным.
Бах возглавлял Международный олимпийский комитет с 2013 года. Выборы нового президента организации пройдут 20 марта.
«Я чувствую себя очень расслабленным по двум причинам. Первая причина в том, что за время моего президентства на повестке дня не было экзистенциальной проблемы существования олимпийского движения или Олимпийских игр. Мы провели все Олимпиады.
Вторая причина – это то, что у нас было в Париже. Я чувствую, что отдал все олимпийскому движению. Именно по этой причине вы видите меня спокойным», – сказал Бах, отвечая на вопрос о том, как оценивает свою деятельность за 12 лет во главе МОК.
«Мой преемник столкнется с меньшим количеством неопределенности, чем я в начале своего мандата», – отметил он.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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