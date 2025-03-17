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Усик – о политических амбициях: «Постоянно прадлагают, но не вижу себя украинским политиком. Туда идут те, кто хочет власти, потому что их пинали в детстве»

Александр Усик не хочет начинать политическую карьеру.

«Предлагали ли мне политическое будущее? Постоянно. Но я не готов к этому. Не вижу себя украинским политиком. У меня есть карьера. Минимум собираюсь до 40 лет быть в большом спорте. Есть много проектов, над которыми мы сейчас работаем, чтобы развивать спорт – не только бокс, а спорт по всему миру.

Согласился бы стать министром спорта? Нет. Еще в голове не готов к этому.

Есть две причины, по которым люди хотят идти в политику. Первая – они хотят власти, потому что их пинали в детстве, вторая... А ее нет. Хотят власти и денег.

В Украине же другая политика, здесь хотят сохранить что-то свое, что уже «скоммуниздили». Мне от этого ничего не нужно, потому что на данный момент большую часть своего состояния я заработал не в своей стране, где живу, где вкладываю деньги в бизнес, покупаю себе жилье, машины или что-то еще.

Я привожу деньги, которые заработал заграницей и плачу налоги. Не хочу в политику, потому что не хочу зарабатывать на стране», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик в интервью журналисту Славе Демину.

Александр Усик: «После завершения карьеры буду баллотироваться в президенты»

Усик – о воспитании детей: «Если бить, то ремнем Louis Vuitton. По-богатому. Я машу им, как шашкой»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
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