Хирн – о следующем сопернике Бивола: «Бенавидес даже не обсуждался. Сделаем так, как скажет Турки. Думаю, что он хочет трилогию с Бетербиевым»

Эдди Хирн опроверг информацию о договоренности по поединку Бивол – Бенавидес.

«Бой с Бенавидесом даже не обсуждался. Не слушайте все эти разговоры. Но вариант действительно классный.

Последнее слово будет за Турки Аль эш-Шейхом . Он организовал последние четыре боя Дмитрия Бивола . Мы сделаем так, как он скажет. Если он хочет, чтобы мы вышли на бой с Бенавидесом, то будем драться с Давидом. Но интуиция подсказывает мне, что он намерен сделать трилогию с Артуром Бетербиевым », – сказал промоутер Эдди Хирн .

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