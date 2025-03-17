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  • Хирн – о следующем сопернике Бивола: «Бенавидес даже не обсуждался. Сделаем так, как скажет Турки. Думаю, что он хочет трилогию с Бетербиевым»
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Хирн – о следующем сопернике Бивола: «Бенавидес даже не обсуждался. Сделаем так, как скажет Турки. Думаю, что он хочет трилогию с Бетербиевым»

Эдди Хирн опроверг информацию о договоренности по поединку Бивол – Бенавидес.

«Бой с Бенавидесом даже не обсуждался. Не слушайте все эти разговоры. Но вариант действительно классный.

Последнее слово будет за Турки Аль эш-Шейхом. Он организовал последние четыре боя Дмитрия Бивола. Мы сделаем так, как он скажет. Если он хочет, чтобы мы вышли на бой с Бенавидесом, то будем драться с Давидом. Но интуиция подсказывает мне, что он намерен сделать трилогию с Артуром Бетербиевым», – сказал промоутер Эдди Хирн.

Турки Аль эш-Шейх: «Я больше не заинтересован в организации боя Бивол – Бенавидес»

Оскар де ла Хойя: «Бенавидес победит Бивола, он двигается лучше Бетербиева»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал FightHype.com
logoДмитрий Бивол
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logoАртур Бетербиев
logoЭдди Хирн
logoДавид Бенавидес
logoТурки Аль эш-Шейх
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