Хирн – о следующем сопернике Бивола: «Бенавидес даже не обсуждался. Сделаем так, как скажет Турки. Думаю, что он хочет трилогию с Бетербиевым»
Эдди Хирн опроверг информацию о договоренности по поединку Бивол – Бенавидес.
«Бой с Бенавидесом даже не обсуждался. Не слушайте все эти разговоры. Но вариант действительно классный.
Последнее слово будет за Турки Аль эш-Шейхом. Он организовал последние четыре боя Дмитрия Бивола. Мы сделаем так, как он скажет. Если он хочет, чтобы мы вышли на бой с Бенавидесом, то будем драться с Давидом. Но интуиция подсказывает мне, что он намерен сделать трилогию с Артуром Бетербиевым», – сказал промоутер Эдди Хирн.
Турки Аль эш-Шейх: «Я больше не заинтересован в организации боя Бивол – Бенавидес»
Оскар де ла Хойя: «Бенавидес победит Бивола, он двигается лучше Бетербиева»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал FightHype.com
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