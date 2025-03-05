Оскар де ла Хойя: «Бенавидес победит Бивола, он двигается лучше Бетербиева»
Оскар де ла Хойя высказался о возможном бое между Биволом и Бенавидесом.
«Это будет интересно. Сложно выбрать победителя. Я ставлю на Бенавидеса, он двигается лучше Бетербиева», – сказал Оскар де ла Хойя.
Давид Бенавидес ранее был назначен обязательным претендентом на бой с Дмитрием Биволом.
«Супертурнир» с Биволом и Бетербиевым – провал: зал на шесть тысяч зрителей вместо 25 и дыра по просмотрам
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Fight Hub TV
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