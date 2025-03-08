Турки Аль эш-Шейх: «Я больше не заинтересован в организации боя Бивол – Бенавидес»

Турки Аль эш-Шейх заявил, что ему не интересен поединок Бивола и Бенавидеса.

«Я больше не заинтересован в организации боя Бивол – Бенавидес. Мы не будем подавать заявку на торги по проведению поединка.

Думаю, что Бивол знает, кто ему помогал, а кто нет. Мой совет ему: не опоздай, потому что все меняется ежедневно», – заявил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх .

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