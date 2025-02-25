Дана Уайт: «Двалишвили и О’Мэлли хотят реванш. Думаю, людям тоже это интересно»
Дана Уайт хочет провести реванш Мераба Двалишвили и Шона О’Мэлли.
«Мераб и Шон хотят этот бой. Я думаю, что людям тоже будет интересно», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Напомним, Мераб Двалишвили победил Шона О’Мэлли единогласным решением судей в сентябре 2024-го.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
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