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Двалишвили встретился с О’Мэлли: «Немного развлеклись в джакузи»

Мераб Двалишвили встретился с Шоном О’Мэлли.

«Немного развлеклись в джакузи», – написал в соцсетях чемпион UFC Мераб Двалишвили.

Дана Уайт: «Двалишвили и О’Мэлли хотят реванш. Думаю, людям тоже это интересно»

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
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