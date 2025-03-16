Сехудо – о победе Долидзе: «Топ-10. Отличная демонстрация прогресса и стойкости Романа»

Генри Сехудо впечатлен победой Романа Долидзе.

«48-47 в пользу Долидзе . Отличная демонстрация прогресса и стойкости Романа. Это топ-10!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо .

Напомним, Долидзе победил Марвина Веттори в главном событии UFC Fight Night 254.

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