Сехудо – о победе Долидзе: «Топ-10. Отличная демонстрация прогресса и стойкости Романа»
Генри Сехудо впечатлен победой Романа Долидзе.
«48-47 в пользу Долидзе. Отличная демонстрация прогресса и стойкости Романа. Это топ-10!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Напомним, Долидзе победил Марвина Веттори в главном событии UFC Fight Night 254.
Роман Долидзе: «Я заслуживаю соперника из топ-5. Есть два реалистичных боя – Уиттакер или Адесанья»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Генри Сехудо
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