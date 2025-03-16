Даня Милохин победил нокаутом второй раз подряд

Даня Милохин выиграл второй боксерский поединок подряд.

Милохин нокаутировал молдавского боксера Василе Жосана в четвертом раунде поединка на вечере бокса FEA Championship в Кишиневе.

Это вторая победа россиянина в лиге. В феврале 2024-го он нокаутировал блогера из Индии Аджамала Хана в первом раунде.

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