Даня Милохин победил нокаутом второй раз подряд
Даня Милохин выиграл второй боксерский поединок подряд.
Милохин нокаутировал молдавского боксера Василе Жосана в четвертом раунде поединка на вечере бокса FEA Championship в Кишиневе.
Это вторая победа россиянина в лиге. В феврале 2024-го он нокаутировал блогера из Индии Аджамала Хана в первом раунде.
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Милохин дебютировал в боксе – победой нокаутом в первом раунде. Спел на ринге гимн России
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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