Аспиналл – Джонсу: «Приятель, подпиши контракт»
Том Аспиналл обратился к Джону Джонсу.
«Джонс может подраться с Перейрой в тяжелом весе. Но это будет не за титул. Джон, осталось сделать только одно, приятель. Подпиши контракт, давай назначим дату», – написал Том Аспиналл.
Дана Уайт: «Почти уверен, что Джонс и Аспиналл подерутся летом»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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