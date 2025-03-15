1

Аспиналл – Джонсу: «Приятель, подпиши контракт»

Том Аспиналл обратился к Джону Джонсу.

«Джонс может подраться с Перейрой в тяжелом весе. Но это будет не за титул. Джон, осталось сделать только одно, приятель. Подпиши контракт, давай назначим дату», – написал Том Аспиналл.

Дана Уайт: «Почти уверен, что Джонс и Аспиналл подерутся летом»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
logoбокс
logoТом Аспиналл
logoДжон Джонс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Деметриус Джонсон: «UFC заработал за 2024 год $1,4 млрд, но не может дать Джонсу $30 млн»
10сегодня, 15:56
Дана Уайт: «Почти уверен, что Джонс и Аспиналл подерутся летом»
139 марта, 07:22
Кертис Блейдс: «Считаю лучшим тяжеловесом Миочича, а не Джонса. Джон может заслужить мое уважение, если победит Аспиналла»
148 марта, 15:59
Главные новости
Хавьер Мендес: «С Хабибом сложнее договориться, а Махачев всегда выполняет мои указания»
1сегодня, 16:23
Деметриус Джонсон: «UFC заработал за 2024 год $1,4 млрд, но не может дать Джонсу $30 млн»
10сегодня, 15:56
Дмитрий Бивол: «Олимпийская медаль – это что‑то необычное, ценное. Но я благодарен Богу, что я абсолютный чемпион мира»
1сегодня, 14:23
Соннен – о Перейре: «После боя с Анкалаевым вся эта история о том, что он не может бороться, исчезла»
4сегодня, 14:08
Нейт Диаз: «Я оказал большее влияние на UFC, чем кто-либо другой. Хочу вернуться и выиграть пояс»
7сегодня, 13:31
Баста – о бое с Александром Емельяненко: «У меня шансов точно нет: ни против Джигана, ни против Емельяненко»
4сегодня, 12:03
UFC Fight Night 254: Веттори против Долидзе, начало основного карда – в 2:00
2сегодня, 11:55
Теренс Кроуфорд: «Нет ни одного бойца в истории, у которого такой же стиль, как у Стивенсона»
1сегодня, 10:48
Амосов провел первый бой после ухода из Bellator – победил Кертиса Миллендера на CFFC 140
4сегодня, 10:10
Эдди Хирн: «Я нафантазировал, что Фьюри вернется и подерется с Джошуа в этом году»
сегодня, 09:36
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21