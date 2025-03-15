Аспиналл – Джонсу: «Приятель, подпиши контракт»

Том Аспиналл обратился к Джону Джонсу.

«Джонс может подраться с Перейрой в тяжелом весе. Но это будет не за титул. Джон, осталось сделать только одно, приятель. Подпиши контракт, давай назначим дату», – написал Том Аспиналл .

Дана Уайт: «Почти уверен, что Джонс и Аспиналл подерутся летом»