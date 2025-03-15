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Дмитрий Бивол: «Олимпийская медаль – это что‑то необычное, ценное. Но я благодарен Богу, что я абсолютный чемпион мира»

Дмитрий Бивол рассказал, не жалеет ли, что не стал чемпионом ОИ.

«Любой минус стараюсь перечеркивать, чтобы он стал плюсом. В какой‑то момент нужно понять, что не можешь все успеть. Конечно, олимпийская медаль – это что‑то необычное, ценное, но я благодарен Богу, что я абсолютный чемпион мира. Это тоже была моя мечта», – сказал Дмитрий Бивол.

Дмитрий Бивол: «Не могу сказать, что у меня один дом. Россия и Кыргызстан – папа и мама»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
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