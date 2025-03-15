Дмитрий Бивол: «Я хочу третий бой с Бетербиевым. Если зрителям это интересно, почему нет?»
Дмитрий Бивол высказался о третьем бое с Артуром Бетербиевым.
«Я хочу третий бой с Бетербиевым. Если зрителям этот поединок интересен, почему нет? Это большой бой независимо от того, сколько у кого поясов», – сказал Дмитрий Бивол.
Первый бой Артур Бетербиев выиграл единогласным решением судей. В реванше победил Дмитрий Бивол – тоже единогласным решением.
Дмитрий Бивол: «Олимпийская медаль – это что‑то необычное, ценное. Но я благодарен Богу, что я абсолютный чемпион мира»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
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