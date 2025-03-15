Дмитрий Бивол: «Я хочу третий бой с Бетербиевым. Если зрителям это интересно, почему нет?»

Дмитрий Бивол высказался о третьем бое с Артуром Бетербиевым.

«Я хочу третий бой с Бетербиевым . Если зрителям этот поединок интересен, почему нет? Это большой бой независимо от того, сколько у кого поясов», – сказал Дмитрий Бивол .

Первый бой Артур Бетербиев выиграл единогласным решением судей. В реванше победил Дмитрий Бивол – тоже единогласным решением.

Дмитрий Бивол: «Олимпийская медаль – это что‑то необычное, ценное. Но я благодарен Богу, что я абсолютный чемпион мира»