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Даня Милохин: «Я спарринговался жестко. Челюсть болела, синяки, головокружение, тошнота»

Даня Милохин рассказал о подготовке к следующему бою.

«Я тренировался до первого боя всего лишь три месяца. Сейчас прошел год и три месяца, я кардинально изменился. У меня было очень много спарринг-партнеров – чемпионов России, других чемпионов. Я был в разных странах – Казахстане, Молдове, Таиланде, спарринговался жестко. Челюсть болела, синяки, головокружение, тошнота – все это прошел.

Если бы я сейчас дрался с собой в том первом бою, то я бы себя того уничтожил», – сказал Даня Милохин.

Милохин в февраля-2024 нокаутировал тиктокера из Индии Аджмала Хана в первом раунде.

Тренер Милохина: «Даня даже не прочувствовал удары Хана. После боя он сказал: «Да этот певец по мне ни разу не попал!»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Ч
Даня Милохин
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