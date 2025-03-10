Умар Кремлев: «Есть предложение провести третий бой между Бетербиевым и Биволом в Екатеринбурге»

Умар Кремлев хочет провести трилогию Бивола и Бетербиева в Екатеринбурге.

«Есть предложение провести третий бой между Бетербиевым и Биволом в Екатеринбурге. Если поддержите, мы сделаем все, чтобы бой состоялся. Пытаемся, толкаем, ведем разговоры. Осталось договориться», – заявил президент IBA Умар Кремлев .

Муртазалиев – о трилогии Бивола и Бетербиева: «В первом бою победил Артур, во втором выиграл Бивол. Ждем третий поединок»

Менеджер Бивола: «Предполагаю, что следующим соперником будет Бетербиев»