Умар Кремлев: «Есть предложение провести третий бой между Бетербиевым и Биволом в Екатеринбурге»
Умар Кремлев хочет провести трилогию Бивола и Бетербиева в Екатеринбурге.
«Есть предложение провести третий бой между Бетербиевым и Биволом в Екатеринбурге. Если поддержите, мы сделаем все, чтобы бой состоялся. Пытаемся, толкаем, ведем разговоры. Осталось договориться», – заявил президент IBA Умар Кремлев.
Муртазалиев – о трилогии Бивола и Бетербиева: «В первом бою победил Артур, во втором выиграл Бивол. Ждем третий поединок»
Менеджер Бивола: «Предполагаю, что следующим соперником будет Бетербиев»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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