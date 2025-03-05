Тренер Бивола Машьянов: «Третий бой с Бетербиевым нужен чисто по-человечески»
Геннадий Машьянов высказался о возможном третьем бое Бивола и Бетербиева.
«Трилогия нужна. И это не обсуждается. Третий бой нужен чисто по-человечески. Артур согласился на реванш после первого боя. Состоялся второй поединок, и отказывать в трилогии будет по-человечески неправильно», – сказал Геннадий Машьянов.
Тренер Бивола Машьянов – о победе над Бетербиевым: «Это моя главная победа в боксе»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Матч ТВ
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