Боец UFC снялся с поединка, когда ему сломали ребро – а Конор за это захейтил. Справедливо?

Роман Долидзе постарался.

Это точно не день Кевина Холланда : на UFC 307 он раунд выживал против Романа Долидзе , пока не снялся с боя, когда пожаловался на сломанное ребро. Конор Макгрегор осудил.

Долидзе слабо стартовал, но потом перевел соперника в партер. Холланд пытался выйти на рычаг локтя – в итоге сломал ребро

На пресс-конференции перед поединками Кевин Холланд и Роман Долидзе устроили словесную перепалку. Холланд предсказал, что соперник точно пойдет за тейкдауном, а Долидзе в ответ справедливо напомнил, что в последних боях почти не использовал борьбу.

Первые минуты поединка бойцы действительно работали в стойке. Холланд имел преимущество в ударке благодаря скорости и очень точной комбинационной работе. Долидзе никак не мог сблизиться и нанести удар. Это отражалось и в статистике: 18-5 по ударам в стойке в пользу Холланда.

В итоге Долидзе все-таки использовал преимущество в грэпплинге и провел тейкдаун. Холланд оказался на спине и старался работать достаточно аккуратно: закрыл гард, не давал возможности Долидзе выправить осанку и наносить удары.

Но на последней минуте раунда Холланд рискнул и попробовал выполнить рычаг локтя из гарда. Полный провал: Холланд неудачно выкрутился, повредил ребро и громко закричал от боли. В результате Долидзе оказался в позиции маунта и нанес больше 10 плотных ударов.

Холланд выжил, но в перерыве сразу показал на ребро. После минуты раздумий между раундами тренер Холланда снял его с поединка – Долидзе победил техническим нокаутом. После поединка ему вручили черный пояс по бразильскому джиу-джитсу – отличное завершение вечера.

Конор жестко отреагировал на снятие Холланда: «Ты даже, ***** [блин], не попытался?»

Макгрегор активно комментировал события UFC 307 в соцсетях. Холланду жестко досталось: «Ты даже, ***** [блин], не попытался? Это просто нелепо. Выходи драться и посмотри, насколько все плохо. Если не получится – пусть тренеры выбрасывают полотенце.

Народ, это не для меня. Холланд – ветеран спорта, он должен был выйти и хотя бы попытаться посмотреть, насколько все плохо. Неверный ход», – написал Макгрегор, а потом удалил твит.

Мнения о комментарии Конора разделились:

• «Это тот самый парень, который слился с боя из-за больного пальчика?»

• «Разве он не снялся с боя на UFC 303 из-за мизинца?»

• «Кажется, кокаиновый Конор на этот раз прав»

• «Я отчасти согласен с ним, но в то же время мы не можем точно знать, насколько серьезное повреждение у Холланда. Скорее всего, решение о прекращении поединка было верным, но почему бы не рискнуть?»

Холланд правда рано снялся?

Перейра так забил соперника, что президента UFC у клетки забрызгало кровью. Дальше – Анкалаев?

Фото: Gettyimages.ru /Jeff Bottari/Zuffa LLC; instagram.com/thenotoriousmma ; instagram.com/ufc