Теренс Кроуфорд: «Нет ни одного бойца в истории, у которого такой же стиль, как у Стивенсона»
Теренс Кроуфорд поделился мнением о Шакуре Стивенсоне.
«Он замечательный боец, его не могут победить. У него собственный стиль. Нет ни одного бойца в истории, у которого был такой же стиль», – сказал Теренс Кроуфорд.
Стивенсон – Ломаченко: «Ты не хочешь драться. Просто отдай пояс и уходи на пенсию»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
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