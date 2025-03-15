Теренс Кроуфорд: «Нет ни одного бойца в истории, у которого такой же стиль, как у Стивенсона»

Теренс Кроуфорд поделился мнением о Шакуре Стивенсоне.

«Он замечательный боец, его не могут победить. У него собственный стиль. Нет ни одного бойца в истории, у которого был такой же стиль», – сказал Теренс Кроуфорд .

Стивенсон – Ломаченко: «Ты не хочешь драться. Просто отдай пояс и уходи на пенсию»