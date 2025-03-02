Шакур Стивенсон: «Если Роуч не получит реванш, то я буду драться за него. А потом дам ему титульный шанс»

Шакур Стивенсон пообещал титульный бой Ламонта Роучу.

«Если Роуч не получит реванш, то я буду драться за него. И проведу титульник с ним. Это мой бро, но мы определенно сможем устроить что-нибудь крутое», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Шакур Стивенсон .

Напомним, бой Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча закончился вничью.

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