Кроуфорд вспомнил нокдаун Мейвезера на фоне скандала с Дэвисом: «В бою с Эрнандесом Флойд встал на колено, потому что повредил руку. Это был нокдаун, хоть там и не было удара»

Теренс Кроуфорд сравнил инцидент с Дэвисом и нокдаун Мейвезера.

«Некоторым нужно посмотреть бой Мейвезера против Карлоса Эрнандеса . Вы увидите, как Флойд встал на колено, потому что повредил руку. И это было признано нокдауном, хоть там и не было удара», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд .

Напомним, в мае 2001-го Мейвезер победил единогласным решением Карлоса Эрнандеса. В шестом раунде Флойду отсчитали нокдаун.

Дэвис присел на колено в девятом раунде поединка с Роучем. Рефери не отсчитал нокдаун

Кроуфорд – о поединке Дэвиса и Роуча: «Никогда не видел, чтобы кто-то встал на колено и рефери не посчитал это нокдауном»