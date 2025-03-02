Кроуфорд вспомнил нокдаун Мейвезера на фоне скандала с Дэвисом: «В бою с Эрнандесом Флойд встал на колено, потому что повредил руку. Это был нокдаун, хоть там и не было удара»
Теренс Кроуфорд сравнил инцидент с Дэвисом и нокдаун Мейвезера.
«Некоторым нужно посмотреть бой Мейвезера против Карлоса Эрнандеса. Вы увидите, как Флойд встал на колено, потому что повредил руку. И это было признано нокдауном, хоть там и не было удара», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.
Напомним, в мае 2001-го Мейвезер победил единогласным решением Карлоса Эрнандеса. В шестом раунде Флойду отсчитали нокдаун.
Дэвис присел на колено в девятом раунде поединка с Роучем. Рефери не отсчитал нокдаун
Кроуфорд – о поединке Дэвиса и Роуча: «Никогда не видел, чтобы кто-то встал на колено и рефери не посчитал это нокдауном»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Теренса Кроуфорда
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