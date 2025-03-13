Майк Биспинг: «У Анкалаева серия из 16 боев без поражений, такого добивались только легенды»
Майк Биспинг высказался о Магомеде Анкалаеве.
«У Анкалаева серия из 16 боев без поражений – 14 побед подряд, одна ничья и один несостоявшийся бой. Такого добивались только легенды – Джон Джонс, Андерсон Силва, Ислам Махачев.
Если бы не поражение Полу Крейгу на последней секунде, Анкалаева бы оценивали выше», – сказал Майкл Биспинг.
Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру в главном событии UFC 313 и стал чемпионом полутяжелого веса.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Майкла Биспинга
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