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Майк Биспинг: «У Анкалаева серия из 16 боев без поражений, такого добивались только легенды»

Майк Биспинг высказался о Магомеде Анкалаеве.

«У Анкалаева серия из 16 боев без поражений – 14 побед подряд, одна ничья и один несостоявшийся бой. Такого добивались только легенды – Джон Джонс, Андерсон Силва, Ислам Махачев.

Если бы не поражение Полу Крейгу на последней секунде, Анкалаева бы оценивали выше», – сказал Майкл Биспинг.

Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру в главном событии UFC 313 и стал чемпионом полутяжелого веса.

Как же Анкалаев обезвредил опаснейшего ударника UFC?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Майкла Биспинга
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