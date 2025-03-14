Магомед Анкалаев: «Стероидная машина Джонс расстроился, что я победил Перейру»
Магомед Анкалаев выступил с критикой в адрес Джона Джонса .
«Стероидная машина Джонс очень расстроился тем, что я победил Алекса Перейру. Пожалуйста, прими бой с большим Томом [Аспиналлом]. Прекращай от него бегать», – написал чемпион UFC в социальных сетях.
9 марта Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей, завоевав титул в полутяжелом весе. Бой возглавил турнир UFC 313.
Показывал средний палец фанатам и, кажется, служил в армии. Такого Анкалаева вы не знали
Магомеда Анкалаева наградили орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости