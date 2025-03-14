Магомед Анкалаев: «Стероидная машина Джонс расстроился, что я победил Перейру»

Магомед Анкалаев выступил с критикой в адрес Джона Джонса .

«Стероидная машина Джонс очень расстроился тем, что я победил Алекса Перейру . Пожалуйста, прими бой с большим Томом [Аспиналлом]. Прекращай от него бегать», – написал чемпион UFC в социальных сетях.

9 марта Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей, завоевав титул в полутяжелом весе. Бой возглавил турнир UFC 313.

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