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Магомед Анкалаев: «Стероидная машина Джонс расстроился, что я победил Перейру»

Магомед Анкалаев выступил с критикой в адрес Джона Джонса .

«Стероидная машина Джонс очень расстроился тем, что я победил Алекса Перейру. Пожалуйста, прими бой с большим Томом [Аспиналлом]. Прекращай от него бегать», – написал чемпион UFC в социальных сетях.

9 марта Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей, завоевав титул в полутяжелом весе. Бой возглавил турнир UFC 313.

Показывал средний палец фанатам и, кажется, служил в армии. Такого Анкалаева вы не знали

Магомеда Анкалаева наградили орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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