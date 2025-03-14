Ян Блахович: «Я побью Анкалаева и получу реванш с Перейрой»

Ян Блахович рассказал о карьерных планах.

«Сейчас я сосредоточен только на Карлосе Ульберге . Я собираюсь побить его. У нас есть наша история – незаконченные дела, которые мы должны довести до конца.

После победы над Ульбергом я выйду на титульный бой против Магомеда Анкалаева . Я побью Анкалаева и получу реванш с Алексом Перейрой . Защита пояса против Перейры – это идеальный сценарий для меня», – сказал полутяжеловес UFC Ян Блахович .

Поединок между Блаховичем и Ульбергом состоится 22 марта на турнире UFC в Лондоне.

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