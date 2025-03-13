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Тренер Алекса Перейры: «Считаю, что он выиграл у Анкалаева»

Гловер Тейшейра прокомментировал поражение Алекса Перейры Магомеду Анкалаеву.

«Я считаю, что он выиграл. Но теперь мы вернемся к чертежной доске, внесем коррективы, будем тренироваться, возьмем реванш и заново напишем историю. Он уже творил историю, и сделает это снова», – сказал тренер Алекса Перейры Гловер Тейшейра.

Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру в главном событии UFC 313 и стал чемпионом полутяжелого веса.

Анкалаев – о реванше с Перейрой: «Я готов к шестому раунду, но в этот раз бой не продлится всю дистанцию»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Алекса Перейры
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