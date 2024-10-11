Брэдли – о бое Дэвиса и Роуча: «Это мошенничество!»

Тимоти Брэдли раскритиковал выбор нового соперника Джервонты Дэвиса.

«Это очень разочаровывает. Роуч станет очередной жертвой «Танка» Дэвиса. Это смахивает на программу защиты: хотя Джервонта сейчас боксирует в легком весе, в соперники к нему поднимают парня из дивизиона снизу. Так уже было с Эктором Луисом Гарсией [и Лео Санта Крусом].

Его команда говорит: нет других соперников – это не так. Почему они не выбирают соперников с высоким боксерским IQ, тех, кто может дать сдачу? Например, Эдвин Де Лос Сантос – левша, хорошо поставленный удар, Шакур Стивенсон намаялся с ним. Девис назвал тот бой скучным, но сам с Де Лос Сантосом боксировать не хочет.

Я не знаю, насколько хорош Джервонта Дэвис, но сейчас он выглядит как полный мошенник», – прокомментировал бывший чемпион в двух весовых категориях Тимоти Брэдли .

Чемпион мира по версии WBA (Regular) Джервонта Дэвис следующий бой проведет 14 декабря 2024 года с Ламонтом Роучем-младшим.

Изначально с Дэвисом должен был отбоксировать чемпион мира по версии IBF Василий Ломаченко, но он отказался от боя, сославшись на отсутствие «мотивации».

Официально: Джервонта Дэвис подерется с Ламонтом Роучем 14 декабря