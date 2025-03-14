Мухаммад заявил, что не собирается бороться с Маддаленой: «Докажу, что я лучший боксер в UFC»
Белал Мухаммад заявил, что не собирается бороться с Джеком Делла Маддаленой.
«Я выйду в октагон и перебоксирую Джека. Не сделаю ни одного тейкдауна, но покажу, что умею работать в стиле Канело. Докажу всем бойцам и фанатам, что я лучший боксер в UFC.
Вам всем стоит увидеть это. Поверьте мне, ребята, вы не пожалеете», – сказал чемпион промоушена в полусреднем весе Белал Мухаммад.
Титульный поединок между Мухаммадом и Делла Маддаленой состоится в ночь на 11 мая и возглавит турнир UFC 315.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Mania
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