Мухаммад заявил, что не собирается бороться с Маддаленой: «Докажу, что я лучший боксер в UFC»

Белал Мухаммад заявил, что не собирается бороться с Джеком Делла Маддаленой.

«Я выйду в октагон и перебоксирую Джека. Не сделаю ни одного тейкдауна, но покажу, что умею работать в стиле Канело . Докажу всем бойцам и фанатам, что я лучший боксер в UFC.

Вам всем стоит увидеть это. Поверьте мне, ребята, вы не пожалеете», – сказал чемпион промоушена в полусреднем весе Белал Мухаммад .

Титульный поединок между Мухаммадом и Делла Маддаленой состоится в ночь на 11 мая и возглавит турнир UFC 315.

Мухаммад – Эдвардсу: «У тебя впереди еще три-четыре года до реванша со мной. Рахмонов – следующий»

Рахмонов – о поединке Мухаммада и Маддалены: «Кто бы ни стал чемпионом, думаю, что буду готов к осени»