Белал − о бое с Маддаленой: «Когда он выйдет со мной в клетку, то поймет, почему я так хорош»

Белал Мухаммад рассказал о грядущем бое с Джеком Делла Маддаленой.

«Я никогда не недооцениваю соперников, я их даже переоцениваю. Так что лучше бы ему стать лучше за прошедшие 14 месяцев.

В этой игре есть уровни. Я не Гилберт Бернс. Когда он выйдет в клетку со мной, то поймет: «Черт, вот почему он чемпион. Почему все говорят, что он не так хорош? Он лучший в мире».

Хочу, чтобы он покинул октагон с такими мыслями. Это будет тяжелая ночь для него, тяжелая ночь», − сказал чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад , который 11 мая подерется с Джеком Делла Маддаленой .

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