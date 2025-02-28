Белал − о бое с Маддаленой: «Когда он выйдет со мной в клетку, то поймет, почему я так хорош»
Белал Мухаммад рассказал о грядущем бое с Джеком Делла Маддаленой.
«Я никогда не недооцениваю соперников, я их даже переоцениваю. Так что лучше бы ему стать лучше за прошедшие 14 месяцев.
В этой игре есть уровни. Я не Гилберт Бернс. Когда он выйдет в клетку со мной, то поймет: «Черт, вот почему он чемпион. Почему все говорят, что он не так хорош? Он лучший в мире».
Хочу, чтобы он покинул октагон с такими мыслями. Это будет тяжелая ночь для него, тяжелая ночь», − сказал чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад, который 11 мая подерется с Джеком Делла Маддаленой.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
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