Рахмонов – о поединке Мухаммада и Маддалены: «Кто бы ни стал чемпионом, думаю, что буду готов к осени»
«У меня была травма. Не успел восстановиться, пришлось отказаться от титульника. Хочу стать чемпионом, забрать титул, привезти пояс в Казахстан.
Бой Белала Мухаммада и Джека Делла Маддалены? Чемпион есть чемпион. Белал умеет выигрывать бой по раундам, грамотно работать. Маддалена – голодный и перспективный боец, который постоянно атакует и хочет вырубить соперника. Мухаммад осторожно идет вперед и больше растаскивает, изматывает оппонента. Посмотрим, оба бойца хороши.
Кто бы ни стал чемпионом, думаю, что я буду готов к осени», – сказал боец UFC Шавкат Рахмонов.
Шавкат обратился к Уайту: «Спасибо за шанс подраться за пояс. Вернусь в конце 2025 года»
Уайт − о вылете Рахмонова из боя с Белалом: «Шавкат травмирован, он первый в очереди на титульник»
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