Рахмонов – о поединке Мухаммада и Маддалены: «Кто бы ни стал чемпионом, думаю, что буду готов к осени»

Шавкат Рахмонов хочет осенью провести титульный бой.

«У меня была травма. Не успел восстановиться, пришлось отказаться от титульника. Хочу стать чемпионом, забрать титул, привезти пояс в Казахстан.

Бой Белала Мухаммада и Джека Делла Маддалены ? Чемпион есть чемпион. Белал умеет выигрывать бой по раундам, грамотно работать. Маддалена – голодный и перспективный боец, который постоянно атакует и хочет вырубить соперника. Мухаммад осторожно идет вперед и больше растаскивает, изматывает оппонента. Посмотрим, оба бойца хороши.

Кто бы ни стал чемпионом, думаю, что я буду готов к осени», – сказал боец UFC Шавкат Рахмонов .

Шавкат обратился к Уайту: «Спасибо за шанс подраться за пояс. Вернусь в конце 2025 года»

Уайт − о вылете Рахмонова из боя с Белалом: «Шавкат травмирован, он первый в очереди на титульник»