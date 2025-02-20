Уайт − о вылете Рахмонова из боя с Белалом: «Шавкат травмирован, он первый в очереди на титульник»
Дана Уайт заявил, что Шавкат Рахмонов не утратил статус претендента на титул UFC.
«Мы несколько раз пытались организовать бой между Шавкатом Рахмоновым и Белалом Мухаммадом. Но теперь Шавкат получил травму.
Но как только Рахмонов восстановится, он вернется и, очевидно, станет первым в очереди на бой с победителем поединка Белала и Маддалены», − сказал президент UFC Дана Уайт.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Даны Уайта
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