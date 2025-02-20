Уайт − о вылете Рахмонова из боя с Белалом: «Шавкат травмирован, он первый в очереди на титульник»

Дана Уайт заявил, что Шавкат Рахмонов не утратил статус претендента на титул UFC.

«Мы несколько раз пытались организовать бой между Шавкатом Рахмоновым и Белалом Мухаммадом . Но теперь Шавкат получил травму.

Но как только Рахмонов восстановится, он вернется и, очевидно, станет первым в очереди на бой с победителем поединка Белала и Маддалены », − сказал президент UFC Дана Уайт .

Официально: Белал подерется с Маддаленой на UFC 315