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Уайт − о вылете Рахмонова из боя с Белалом: «Шавкат травмирован, он первый в очереди на титульник»

Дана Уайт заявил, что Шавкат Рахмонов не утратил статус претендента на титул UFC.

«Мы несколько раз пытались организовать бой между Шавкатом Рахмоновым и Белалом Мухаммадом. Но теперь Шавкат получил травму.

Но как только Рахмонов восстановится, он вернется и, очевидно, станет первым в очереди на бой с победителем поединка Белала и Маддалены», − сказал президент UFC Дана Уайт.

Официально: Белал подерется с Маддаленой на UFC 315

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Даны Уайта
logoUFC
Джек Делла Маддалена
полусредний вес (MMA)
logoMMA
logoБелал Мухаммад
logoШавкат Рахмонов
logoДана Уайт
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