Кайо Борральо: «Я тренировался с Чимаевым и знаю, как победить его»

Кайо Борральо высказался о возможном поединке с Хамзатом Чимаевым.

«Я точно соглашусь, если мне предложат бой с Чимаевым . Думаю, это будет прекрасный поединок. Я тренировался с ним около пяти недель – сначала в Швеции, потом в Лас-Вегасе.

Немного разбираюсь в его системе, знаю, что он делает и чего ждет от соперника. Считаю, что имею представление о том, как победить его. Я внимательно следил за его техникой и обращал внимание на все детали», – сказал боец среднего веса UFC Кайо Борральо .

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