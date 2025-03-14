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На Райана Гарсию подали в суд из-за срыва показательного боя в Японии

На Райана Гарсию подали в суд из-за срыва показательного боя в Японии.

Иск против боксера и промоутерской компании Golden Boy был подан представителями стриминговой платформы Fanmio, которая ранее договорилась с Гарсией о проведении поединка с кикбоксером Рукией Анпо.

Выставочный бой должен был состояться в конце 2024 года, но был отменен после того, как Гарсия сообщил о травме руки. Вскоре после снятия Гарсии с поединка стало известно, что он выступит против другого оппонента на вечере бокса в Нью-Йорке, который пройдет в мае.

Представители Fanmio утверждают, что нарушение Гарсией контракта привело к потере $1 млн – потенциальный доход от поединка оценивался в $10 млн.

Хейни подал иск против Гарсии, обвинив того в нанесении побоев и мошенничестве

Гарсия – Хейни: «Остарин не поможет тебе уклониться от моего левого хука, братан. Тебя ударили тысячу раз и отправили в нокдаун»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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