Оскар Де Ла Хойя: «Райан Гарсия проведет промежуточный бой, а затем подерется с топовым соперником»
Оскар Де Ла Хойя рассказал о планах Райана Гарсии на 2025 год.
«Сперва мы проведем промежуточный бой. В первом полусреднем или полусреднем дивизионе много интересных имен. После этого хочу поставить его против топового соперника. Теофимо Лопес, Джарон Эннис, кто-то из лучших. Вариант с Хейни еще остается», – сказал Оскар Де Ла Хойя.
Гарсия последний бой провел в апреле-2024, где победил судейским решением Дэвина Хейни, отобрав у него титул WBC в первом полусреднем весе. Позже Гарсию лишили титула из-за положительного допинг-теста.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Fight Hub TV
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