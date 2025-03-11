Гарсия – Хейни: «Остарин не поможет тебе уклониться от моего левого хука, братан. Тебя ударили тысячу раз и отправили в нокдаун. Сам знаешь, что все было подстроено»
«Я действительно сосредоточен на том, чтобы снова надрать задницу Дэвину Хейни. Это все, о чем я сейчас беспокоюсь. Дело даже не в том, чтобы искупить вину – я просто хочу стереть эту чертову чушь об остарине, которую тут устроили», – заявил Райан Гарсия на пресс-конференции.
Хейни ответил: «Ты знаешь, что случилось. Как ты получил положительную допинг-пробу? Ты принял наказание, потому что знал, что виновен».
Гарсия отреагировал: «Остарин не поможет тебе уклониться от моего левого хука, братан. Тебя ударили тысячу раз. Тебя отправили в нокдаун. Ты знаешь, что все было подстроено».
Напомним, в апреле 2024-го Гарсия победил Хейни единогласным решением судей, но результат боя аннулировали из-за положительной допинг-пробы Райана.
Хейни и Гарсия согласовали условия для реванша (журналистка Синтия Конте)
Хейни подал иск против Гарсии, обвинив того в нанесении побоев и мошенничестве
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