Анкалаев – о реванше с Перейрой: «Я готов к шестому раунду, но в этот раз бой не продлится всю дистанцию»
Магомед Анкалаев готов провести реванш с Алексом Перейрой.
«Я готов к шестому раунду, но в этот раз бой не продлится всю дистанцию. Погнали, ребята», – написал Магомед Анкалаев.
Анкалаев победил Алекса Перейру в главном событии UFC 313 и стал чемпионом полутяжелого веса.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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