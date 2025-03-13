Анкалаев – о реванше с Перейрой: «Я готов к шестому раунду, но в этот раз бой не продлится всю дистанцию»

Магомед Анкалаев готов провести реванш с Алексом Перейрой.

«Я готов к шестому раунду, но в этот раз бой не продлится всю дистанцию. Погнали, ребята», – написал Магомед Анкалаев .

Анкалаев победил Алекса Перейру в главном событии UFC 313 и стал чемпионом полутяжелого веса.

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