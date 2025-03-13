Магомеда Анкалаева наградили орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».

Награду Магомеду Анкалаеву вручил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Мне очень приятно получать такое внимание. Это дорогого стоит, я это ценю. Это дает мотивацию дальше идти вперед и добиваться высоких результатов. Буду стараться показывать себя с лучшей стороны, чтобы дети брали с меня только хороший пример», – сказал Магомед Анкалаев .

Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру в главном событии UFC 313 и стал чемпионом полутяжелого веса.

Анкалаев – о реванше с Перейрой: «Я готов к шестому раунду, но в этот раз бой не продлится всю дистанцию»