Магомеда Анкалаева наградили орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»
Магомеда Анкалаева наградили орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».
Награду Магомеду Анкалаеву вручил глава Дагестана Сергей Меликов.
«Мне очень приятно получать такое внимание. Это дорогого стоит, я это ценю. Это дает мотивацию дальше идти вперед и добиваться высоких результатов. Буду стараться показывать себя с лучшей стороны, чтобы дети брали с меня только хороший пример», – сказал Магомед Анкалаев.
Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру в главном событии UFC 313 и стал чемпионом полутяжелого веса.
Анкалаев – о реванше с Перейрой: «Я готов к шестому раунду, но в этот раз бой не продлится всю дистанцию»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости