Хабиб Нурмагомедов встретился с Месутом Озилом: «Легенда футбола и хороший человек»

Хабиб Нурмагомедов встретился в Стамбуле с Месутом Озилом.

«Приятно познакомиться, мой турецкий брат. Настоящая легенда футбола и очень хороший человек», – написал Хабиб Нурмагомедов .

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