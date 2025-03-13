Хабиб Нурмагомедов встретился с Месутом Озилом: «Легенда футбола и хороший человек»
Хабиб Нурмагомедов встретился в Стамбуле с Месутом Озилом.
«Приятно познакомиться, мой турецкий брат. Настоящая легенда футбола и очень хороший человек», – написал Хабиб Нурмагомедов.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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