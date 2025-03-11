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Абдель-Азиз – о Хабибе, Махачеве и Анкалаеве: «Большая честь быть небольшой частью наследия этих парней»

Али Абдель-Азиз горд быть частью команды российских чемпионов UFC.

«Для меня большая честь быть небольшой частью наследия этих парней», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.

Напомним, Ислам Махачев и Магомед Анкалаев – действующие чемпионы UFC. Хабиб Нурмагомедов – экс-чемпион промоушена.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Али Абдель-Азиз
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