«Отличная работа». Хабиб посетил игру «ПСЖ» и «Ливерпуля»
Хабиб Нурмагомедов посетил матч «ПСЖ» и «Ливерпуля».
Вторая игра 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась 11 марта на «Энфилде» в Англии, завершившись победой «ПСЖ» (1:1 по сумме матчей, 1:4 по пенальти).
«ПСЖ» проделал отличную работу», – написал в социальных сетях экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, опубликовав фотографию со стадиона.
Хабиб вспомнил серию пенальти в финале ЛЧ-2016 между «Реалом» и «Атлетико» после жеребьевки: «Снова встретились непримиримые соперники»
Умар Нурмагомедов сходил на матч «Реала» и «Сити», встретившись с Рюдигером, Анчелотти, Мбаппе и Модричем
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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