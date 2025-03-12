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Экс-боец UFC Алви: «Хабиб – один из величайших. Но в начале карьеры он искусственно набил себе красивую статистику»

Сэм Алви высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиба называют одним из величайших бойцов в истории. Насколько я помню, за всю карьеру он не проиграл ни одного раунда. Его рекорд – 29-0. Он побил Джастина Гейджи, Дастина Порье и других топовых парней.

Но есть один минус: в начале карьеры он искусственно набил себе красивую статистику. Его 29-0 – это не то же самое, что 29-0 в Америке. До попадания в UFC у него была слабая оппозиция», – сказал бывший боец UFC Сэм Алви.

Изучаем рекорд Хабиба в цифрах: только 6 побед над топами UFC и очень мало защит. Почему Нурмагомедова считают величайшим?

Худший боец в истории UFC. Смайлик живет на ферме с топ-моделью, содержит 63 души (дети и животные) и ставит антирекорды

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Crain & Company
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