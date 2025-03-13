Уайт – о новом боксерском промоушене: «Будет один пояс, как в UFC»

Дана Уайт прокомментировал создание нового боксерского промоушена.

«Будет один пояс в каждой весовой категории, как в UFC . WBC, IBF, WBA и другие будут работать с традиционными промоутерами. У нас будут классические весовые категории», – сказал Дана Уайт.

Ранее Уайт подписал соглашение о запуске боксерского промоушена с председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейхом.

Дана Уайт: «В боксе плохие отношения с потребителем. Бокс плох вживую и плох на телевидении»