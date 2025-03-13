Дмитрий Бивол высказался об организации третьего поединка с Артуром Бетербиевым.

«Все может быть. Но, думаю, это будет Саудовская Аравия. У нас есть договоренность с Riyadh Season, а у них свой план», – сказал Дмитрий Бивол .

Первые два поединка Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева прошла в Саудовской Аравии.

Дмитрий Бивол: «Не буду боксировать в 40 лет. Хочу переключиться на что-то другое»