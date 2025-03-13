Бивол – о бое с Бетербиевым в России: «Все может быть. Но, думаю, это будет Саудовская Аравия»
Дмитрий Бивол высказался об организации третьего поединка с Артуром Бетербиевым.
«Все может быть. Но, думаю, это будет Саудовская Аравия. У нас есть договоренность с Riyadh Season, а у них свой план», – сказал Дмитрий Бивол.
Первые два поединка Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева прошла в Саудовской Аравии.
Дмитрий Бивол: «Не буду боксировать в 40 лет. Хочу переключиться на что-то другое»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA.Metaratings.ru
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