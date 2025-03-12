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Тренер Оливейры: «Чарльз заинтересован в титуле BMF, которым владеет Холлоуэй. Мы ведем переговоры»

Тренер Чарльза Оливейры высказался о ближайших планах бойца.

«Что дальше? Честно говоря, я не знаю. Все зависит от решения Ислама Махачева. Он сам пока не понимает, подниматься ли ему в следующую категорию. Думаю, что Ислам, Чарльз и Илия Топурия выступят на Международной бойцовской неделе. Но разобраться, кто и с кем встретится, будет сложнее.

Для нас важен чемпионский пояс. Но Чарльз также заинтересован в титуле BMF, которым владеет Макс Холлоуэй. Это новый титул, новый вызов. Громкий поединок против бойца с большим именем. Мы ведем переговоры по этому поводу», – сказал тренер Диего Лима.

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ABC.es
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легкий вес (MMA)
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