Тренер Оливейры: «Чарльз заинтересован в титуле BMF, которым владеет Холлоуэй. Мы ведем переговоры»
Тренер Чарльза Оливейры высказался о ближайших планах бойца.
«Что дальше? Честно говоря, я не знаю. Все зависит от решения Ислама Махачева. Он сам пока не понимает, подниматься ли ему в следующую категорию. Думаю, что Ислам, Чарльз и Илия Топурия выступят на Международной бойцовской неделе. Но разобраться, кто и с кем встретится, будет сложнее.
Для нас важен чемпионский пояс. Но Чарльз также заинтересован в титуле BMF, которым владеет Макс Холлоуэй. Это новый титул, новый вызов. Громкий поединок против бойца с большим именем. Мы ведем переговоры по этому поводу», – сказал тренер Диего Лима.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ABC.es
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