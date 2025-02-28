Оливейра готов вернуться в октагон: «Дана Уайт, я на расстоянии одного звонка»
Чарльз Оливейра заявил о готовности вернуться в октагон.
«Дана Уайт, Шон Шелби, я нахожусь на расстоянии одного телефонного звонка», − написал в соцсетях легковес UFC Чарльз Оливейра.
В последний раз Оливейра дрался в ноябре-2024, победив Майкла Чендлера.
Оливейра намекнул на анонс следующего боя: «Международная бойцовская неделя?»
Менеджер Махачева: «Топурия должен победить Порье или Оливейру, чтобы подраться с Исламом. Мы уже давали шанс полулегковесу»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Чарльза Оливейры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости