Оливейра готов вернуться в октагон: «Дана Уайт, я на расстоянии одного звонка»

Чарльз Оливейра заявил о готовности вернуться в октагон.

«Дана Уайт , Шон Шелби, я нахожусь на расстоянии одного телефонного звонка», − написал в соцсетях легковес UFC Чарльз Оливейра.

В последний раз Оливейра дрался в ноябре-2024, победив Майкла Чендлера.

Оливейра намекнул на анонс следующего боя: «Международная бойцовская неделя?»

Менеджер Махачева: «Топурия должен победить Порье или Оливейру, чтобы подраться с Исламом. Мы уже давали шанс полулегковесу»